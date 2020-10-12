Их жильцы не готовятся к прохождению зимнего сезона
МЧС обеспокоено состоянием более 30 тыс. домов по Казахстану
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Более 30 тыс. домов в Казахстане небезопасны для проживания в зимнее время, а их жители не предпринимают никаких мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

«В жилом секторе мы заранее начали подготовительный период совместно с местными исполнительными органами, взяли на учет более 118 тыс. домовладений, в которых проживают социально уязвимые слои населения. С 15 августа по 15 сентября мы провели первые рейдовые мероприятия. Начиная с 20 сентября, мы проводим обход непосредственно по ранее выявленным нарушениям. К сожалению, более чем в 30 тыс. домовладений какие-либо меры силами жителей не приняты», - констатировал Ильин.

По его словам, данные факты выявлены по всей стране. Соответствующая информация направлена в местные исполнительные органы, органы социальной опеки и другие, чтобы они взяли на контроль.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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