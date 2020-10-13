Дать согласие или отказ от посмертного донорства казахстанцы могут онлайн

«В мае текущего года были внесены поправки в закон, который получил большой отклик среди населения. Сегодня, учитывая обратную связь, полученную от населения, была разработана услуга, позволяющая оформить согласие или отказ на изъятие органов. Ранее для этого нужно было обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, и написать заявление, сейчас – не выходя из дома», - отметил председатель правления АО «НИТ» Асет Турысов.

Для получения услуги необходимо авторизоваться через ЭЦП или одноразовый пароль, выбрать услугу «Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации» в разделе «Здравоохранение». Далее пользователь выбирает тип заявления: «Регистрация отзыва на согласие» либо «Регистрация согласия». Как отметили в пресс-службе, в случае регистрации согласия, у пользователей есть возможность выбора определенных органов в целях трансплантации, которые указываются при подаче заявления на eGov.kz.