В России за сутки зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 244 человека. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии, пишет РБК . Предыдущий рекорд смертности был установлен 29 мая, когда умерли 232 человека.

РБК отмечает, что с момента начала ведения статистики смертности в России более 200 смертей за сутки было зафиксировано 6 раз: 29 мая – 232 умерших, 10 июня – 216 умерших, 1 июля – 216 умерших, 7 октября – 202 умерших, 9 октября – 201 умерший и 13 октября – 242 умерших.

Больше всего жертв пандемии за последние сутки зарегистрировано в Москве – 58. В целом столица лидирует по смертности от коронавируса, на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. За все время в Москве умерли 5 687 человек, а в целом в стране скончались 22 966 человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусом, что тоже является абсолютным рекордом со времени начала эпидемии в стране. Всего за это время заражение коронавирусом диагностировали у 1 326 178 человек.