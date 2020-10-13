В России за сутки зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России скончались от коронавирусной
инфекции 244 человека. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии,
пишет РБК. Предыдущий рекорд смертности был установлен 29 мая, когда умерли 232
человека.
РБК отмечает, что с момента начала ведения статистики смертности в России более 200 смертей за сутки было зафиксировано 6 раз: 29 мая – 232 умерших, 10 июня – 216 умерших, 1 июля – 216 умерших, 7 октября – 202 умерших, 9 октября – 201 умерший и 13 октября – 242 умерших.
Больше всего жертв пандемии за последние сутки зарегистрировано в Москве – 58. В целом столица лидирует по смертности от коронавируса, на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. За все время в Москве умерли 5 687 человек, а в целом в стране скончались 22 966 человек.
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусом, что тоже является абсолютным рекордом со времени начала эпидемии в стране. Всего за это время заражение коронавирусом диагностировали у 1 326 178 человек.