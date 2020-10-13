Казахстан ввел запрет на три года на вывоз сжиженного нефтяного газа

«Приказом министра энергетики «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа» был введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом сроком на три года», - сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Здесь напомнили, что аналогичный приказ был введен в 2017 году также сроком на три года. Тогда в условиях значительной разницы между экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения сжиженного нефтяного газа для нужд внутреннего рынка столкнулся с фактами злоупотребления со стороны газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок, а также при распределении на внутреннем рынке. Как объяснили в ведомстве, отдельные газосетевые организации осуществляли незаконный вывоз за пределы Казахстана удешевленного газа, предназначенного для обеспечения нужд внутреннего рынка.

«Незаконный вывоз сжиженного нефтяного газа газосетевыми организациями за пределы Республики Казахстан осуществляется автомобильным транспортом, поскольку он практически неконтролируемый. После принятия вышеназванного приказа о запрете в 2017 году ситуация по поставке газа на внутреннем рынке стабилизировалась, также сведения о наличии фактов попыток его вывоза за пределы Казахстана автомобильным транспортом от пограничных и таможенных служб не поступали», - отметили в пресс-службе.

Таким образом, заключили здесь, принятие нового приказа позволит не допустить незаконный вывоз сжиженного нефтяного газа за пределы страны и как следствие, на внутреннем рынке не возникнет дефицита.