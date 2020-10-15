МСБ освободили от платы за аренду госимущества до конца года

Малый и средний бизнес в Казахстане освободили от арендной платы по объектам недвижимости, принадлежащим государству, до конца года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий директор - директор департамента в НПП «Атамекен» Шынгыс Темир.

«Официально опубликован приказ министра нацэкономики об освобождении МСБ от аренды госимущества до конца года! 9 октября министром национальной экономики принят приказ №75, и что важно, освобождение начинается не с 1 сентября, чего мы опасались, а с 20 июня», - написал он.

По его информации, этот приказ дополнил правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду) пунктом 53-1: «Арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется в период с 20 июня по 31 декабря 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса. Освобождение от арендной платы за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору».

Ранее аналогичное освобождение вводилось на 3 месяца: с 20 марта по 20 июня. Таким образом, отметил представитель НПП, из-за введенных карантинных ограничений малому и среднему бизнесу не будут начислять арендные платежи более 9 месяцев (с 20 марта по 31 декабря 2020 года).

«Предположительно, общая сумма сэкономленных бизнесом денежных средств за этот период составит порядка 3,6 млрд тенге», - сообщил он.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, то есть с 14 октября, и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июня.

Вместе с тем некоторые предприниматели уже успели оплатить аренду после 20 июня. Шынгыс Темир подчеркивает, что эти деньги должны идти в зачет будущих платежей.

«Для того, чтобы получить освобождение от аренды до конца года, необходимо на портале gosreestr.kz подписать дополнительное соглашение к основному договору аренды посредством ЭЦП», - уточнил он.

Что касается аренды объектов квазигоссектора, то здесь «несколько сложнее». Как он напомнил, президент страны в своем в послании 1 сентября поручил освободить от аренды не только арендаторов госимущества, но и арендаторов недвижимости, которая принадлежит субъектам квазигоссектора.

«Понимая, что здесь могут начаться всевозможные манипуляции, мы обратились к крупнейшим квазикомпаниям с просьбой во исполнение поручения главы государства не начислять арендную плату МСБ с 20 июня. Ответы стали приходить разные. Если одни нацкомпании (например, АО «Самрук-Казына») освободили бизнес от аренды и оперативно утвердили соответствующие внутренние нормативные акты, то некоторые посчитали, что послание президента — это не НПА, соответственно, исполнять его не нужно. Имеются случаи, когда управляющие компании, арендующие площади у квазигоссектора, отказываются освобождать от аренды своих субарендаторов. Сейчас мы готовим по этой ситуации определенные материалы и вскоре намерены решительно урегулировать проблему», - сообщил он.