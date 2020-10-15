Токаев предлагает открывать в Казахстане школы и институты Абая

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече в Семее с абаеведами предложил открывать в Казахстане школы и институты Абая, сообщает Акорда.

«С этого года 10 августа стало праздником – Днем Абая. Произведения поэта изданы в переводе на десять языков и направлены в лучшие библиотеки мира. При наших посольствах за рубежом открыты центры Абая. Но это только первый шаг. Думаю, в будущем мы сможет открыть институты Абая», - сказал Токаев.

Он напомнил, что при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева создана академия Абая, в которой будут систематически исследовать творчество поэта, в стране начал вещание телеканал «Абай», а в вузах введено преподавание курса «Абаеведение».

«Город Семей, сыгравший особую роль в становлении казахского общества, был признан «историческим центром». Все это было сделано для того, чтобы приобщить молодое поколение к бесценному наследию великого мыслителя. Мы добились значительного прогресса в продвижении философии Абая в тюркском мире», - продолжил президент.

Вместе с тем он считает, что необходимо «со школьного возраста прививать детям уважение к родному языку и литературе», и «здесь нужны единые подходы». В этой связи он считает, что нужно «в полной мере использовать потенциал школы-интерната имени Абая в Алматы».

«Учебный процесс в этой школе с углубленным изучением казахского языка и литературы должен стать образцом для других учебных заведений. Школу необходимо модернизировать в соответствии с современными требованиями и сделать образцовым учебным заведением под названием «Школа Абая». В будущем мы должны подумать об открытии школ Абая», - предложил глава государства.