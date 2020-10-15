В Алматы открыли завод по сборке легковых автомобилей Hyundai

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт производству в Алматы легковых автомобилей марки Hyundai, сообщает пресс-служба главы правительства. В церемонии открытия завода в формате телемоста также приняли участие министр торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Сон Юн Мо, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, президенты Hyundai Motor Company Ли Вон Хи и Astana Group Нурлан Смагулов.

Проектная мощность предприятия на первом этапе составит 30 тыс. единиц в год, на втором этапе будет доведена до 45 тыс. единиц в год. Общий объем инвестиций превышает 28 млрд тенге. На заводе создано более 1 тым. новых рабочих мест с учетом смежных отраслей. В дальнейшем планируется открытие завода по производству автокомпонентов, что позволит обеспечить более 51% локализации и выйти на экспорт в страны СНГ.

Аскар Мамин подчеркнул, что открытие в Алматы производства автомобилей Hyundai является ярким примером расширения промышленной кооперации с одним из крупнейших мировых лидеров автопрома – компанией Hyundai Motor Company, а также углубления плодотворного сотрудничества Казахстана с Республикой Корея.