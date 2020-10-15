В Северо-Казахстанской области ужесточают карантин

Так, сокращается время работы торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов продовольственных и непродовольственных магазинов всех площадей общественных бань, саун – до 22:00. При этом наполняемость должна быть не более 30%, не менее 4 кв. м площади на одного посетителя.

С 50 до 30 сокращается число посадочных мест на объектах общественного питания, причем как на открытом воздухе, так и в помещении. Работать в будни они будут до 22:00, а в выходные и праздничные дни – только на доставку и на вынос.

Временно приостанавливается работа в выходные и праздничные дни крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, спортивных объектов, фитнес и тренажерных залов, бассейнов, образовательных центров, кружков, объектов туризма, торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, непродовольственных магазинов площадью свыше 500 кв. м. Исключение составляют только продовольственные магазины и отделы, а также аптеки.

Для жителей региона вводится запрет на посещение парков, площадей, набережных и скверов по выходным, в в общественных местах можно появляться группами не более 3 человек.