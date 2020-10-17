​В результате обстрела азербайджанского города Гянджа погибли 12 человек

В ночь на 17 октября город Гянджа в Азербайджане в очередной раз подвергся ракетному обстрелу. В результате погибли 12 человек, еще 40 жителей города были ранены. Министерство обороны страны возлагает вину за это на вооруженные силы Армении, сообщает Meydan TV .

Cогласно предварительной информации, в Гяндже разрушены более 20 домов. Под завалами остаются люди. Спасатели МЧС и военнослужащие Минобороны извлекают из-под завалов раненых. «В настоящее время уточняются данные по жертвам и разрушениям (в двух городах - V)», - отметил завотделом внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

По предварительным данным, ракетные удары нанесены из двух разных огневых позиций с территории Армении. «Баллистические ракеты были выпущены по городу Гянджа с территории Армении. Это далеко от зоны боевых действий. В этом не было никакой военной необходимости», - заявил Гаджиев.

Силы противовоздушной обороны Азербайджана также предотвратили ракетный удар по Мингячевиру, сообщил Гаджиев. ПВО уничтожила выпущенную по городу баллистическую ракету.

Ранее, 11 октября около 2 часов ночи армянская армия подвергла ракетному обстрелу город Гянджа, второй по величине город Азербайджана. Тогда в городе погибли 10 человек и были ранены 33 жителей города.

10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Трехсторонние переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана начались в Москве в пятницу днем и продолжались более 10 часов. Стороны при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ также собирались приступить к переговорам для скорейшего мирного урегулирования карабахского конфликта.

Однако спустя час действия договора Азербайджан стал заявлять о попытках Армении атаковать фронты Агдере-Тертер и Физули-Джабраил, а ещё через два часа уже Армения заявила о попытке диверсии в направлении Гадрута со стороны Азербайджана. К утру следующего дня стороны возобновили военные действия.