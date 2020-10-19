Они готовы работать, но Минздрав не разрешает
До 20 млрд тенге убытков понесли казахстанские кинотеатры – Раимкулова
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

С начала пандемии коронавируса казахстанские кинотеатры понесли до 20 млрд тенге убытков, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«По нашим данным, до 20 млрд тенге составляют убытки кинотеатров. К сожалению, такая цифра», - сказала Раимкулова.

Она отметила, что с начала карантина с представителями киноиндустрии проведено 10 встреч, на которых изучены проблемы и отработаны алгоритмы открытия кинотеатров.

«Мы проработали весь алгоритм начала работы кинотеатров, проговаривали с ними. Они были готовы несколько раз начать свою работу со всеми мерами предосторожности. Но, к сожалению, из-за уровня эпидемиологической ситуации в стране главный врач страны и министерство здравоохранения считают, что открытие кинотеатров преждевременно», - отметила Раимкулова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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