До 20 млрд тенге убытков понесли казахстанские кинотеатры – Раимкулова

С начала пандемии коронавируса казахстанские кинотеатры понесли до 20 млрд тенге убытков, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«По нашим данным, до 20 млрд тенге составляют убытки кинотеатров. К сожалению, такая цифра», - сказала Раимкулова.

Она отметила, что с начала карантина с представителями киноиндустрии проведено 10 встреч, на которых изучены проблемы и отработаны алгоритмы открытия кинотеатров.

«Мы проработали весь алгоритм начала работы кинотеатров, проговаривали с ними. Они были готовы несколько раз начать свою работу со всеми мерами предосторожности. Но, к сожалению, из-за уровня эпидемиологической ситуации в стране главный врач страны и министерство здравоохранения считают, что открытие кинотеатров преждевременно», - отметила Раимкулова.