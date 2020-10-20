Air Astana с 21 октября сокращает рейсы в четыре страны

«С 21 октября в соответствии с указанием министерства здравоохранения Республики Казахстан Air Astana сократит количество международных рейсов в Турцию, ОАЭ, Украину и Германию. Еженедельная частота полетов в Стамбул снизится с 16 до 12 рейсов, в Дубай – с 12 до 8 рейсов, в Киев – с 3 до 1 рейса, во Франкфурт – с 6 до 4 рейсов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании также добавили, что будут выполняться чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и на Мальдивы, а расписание внутренних рейсов останется без изменений.

«Мы поддерживаем действия правительств, направленные на пресечение распространения вируса. В то же время индустрия путешествий, туризма и отдыха является мощным генератором глобальной экономической активности и увеличения рабочих мест. Крайне важно, чтобы эти отрасли смогли полноценно перезапуститься в начале 2021 года, в противном случае финансовые и социальные последствия будут чрезвычайно серьезными как для национальной экономики, так и для жизни людей. Мы твердо уверены, что, согласно протоколам IATA и Ассоциации авиалиний Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPA), полноправными членами которых мы являемся, тестирование на COVID-19 пассажиров, собирающихся совершить международные рейсы, является ключом к такому перезапуску», - отметил президент авиакомпании Питер Фостер.

Согласно исследованиям IATA, салон самолета безопаснее, чем другие общественные места в плане передачи вируса, а ПЦР-тестирование пассажиров и ношение масок на борту являются наиболее эффективными методами борьбы с распространения инфекции. С начала 2020 года во всем мире было зарегистрировано только 44 случая возможной передачи COVID-19 во время авиапутешествия, за этот период было перевезено 1,2 млрд пассажиров.