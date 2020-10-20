Зима в Казахстане будет теплой, но снежной, прогнозируют синоптики

«Казгидромет» представил консультативный прогноз погоды на ноябрь 2020 года – март 2021 года. Согласно прогнозу синоптиков, в ноябре сильные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре республики, а зима в целом будет теплой и снежной.

«В северной половине, на востоке и в центре республики зимняя погода прогнозируется в первой половине месяца. Осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, а также гололед и туман будут частыми в течение ноября. В самые холодные дни первой половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -10-23°С, днем до -2-10°С. В третьей декаде волны холода предполагаются более интенсивными. При смене холодных воздушных масс на теплые столбики термометров будут достигать отметки +5+12°С», - говорится в прогнозе.

В южной половине страны осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются во второй половине ноября, в горных районах – возможно раньше. При этом температурный фон понизится ночью до -5-12°С, днем до -1+5°С. В самые теплые дни будет до +12+20°С.

В целом в течение месяца ожидается частая смена теплых дней на морозные, особенно в северной половине страны.

«Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны – выше нормы на 1°С, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока – ниже нормы на 1°С. Количество осадков на большей части РК предполагается около нормы, в северо-восточной половине и в горных, предгорных районах юго-восточной части страны - больше нормы, в юго-западной половине республики – меньше нормы», - сообщают синоптики.

По многолетним данным, снежный покров устанавливается в северных и восточных регионах в середине ноября, в центральной части Казахстана – во второй половине ноября, на западе и юго-востоке страны – в конце ноября и первой половине декабря, на юге и юго-западе республики - в третьей декаде декабря.

Как сообщает «Казгидромет», зима 2020-2021 года ожидается такой же, как и прошлая.

«Зимой прошлого года на территорию Казахстана часто осуществлялся западный перенос, который приносил теплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В приземном слое наблюдалась активная циклоническая деятельность и частое прохождение атмосферных фронтов, в связи с чем на большей части республики выпадали обильные осадки. Наибольшее влияние этой деятельности проявилось на северо-востоке и в центре страны, серия глубоких циклонов принесли крайне неблагоприятную погоду: отмечались частые и сильные снегопады с метелями, которые имели продолжительность 12-25 ч, ухудшение видимости до 50 м, ветер усиливался до 30-35 м/с», - напомнили синоптики.

В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 1-2°С, лишь в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны – около нормы. В декабре и январе на большей части республики прогнозируются осадки, за исключением запада республики, в феврале количество осадков ожидается больше нормы на большей части страны, около нормы – в юго-западной половине.

А март предполагается теплым и малоосадочным. Средняя за месяц температура воздуха на большей части территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 1-2°С, около нормы – в горных и предгорных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Количество осадков предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – на крайнем севере и в юго-восточной части Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, больше нормы – в горах востока РК.