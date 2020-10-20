В Алматы планируют запретить митинги

«Мы в сентябре позволили (проводить митинги – V). Тогда заболеваемость была на единичном уровне, проводились митинги при соблюдении мер безопасности: социальной дистанции, применения дезинфицирующих средств, соблюдения масочного режима. Но сейчас ситуация меняется, и мы будем рассматривать (вопрос – V)о запрете данных мероприятий», - сказал во вторник в ходе брифинга Бекшин.

Он подчеркнул, что в условиях эпидемии разрешается скопление не более 10 человек, если только это не члены одной семьи, проживающие вместе.

По словам Бекшина, «на сегодня торговые объекты – это полезные объекты для населения и в налоговом плане для бюджета», а существующие там риски заражения «нейтрализуются организационными мероприятиями».

«Но как показали последние два митинга, которые проводились у нас в сентябре, там сначала вроде все чинно, стоят с соблюдением социальной дистанции. Правда, городские власти обеспечивали даже на входе термометрию, обеспечивали бесплатную раздачу масок. Также на входе стоял санитайзер. Но в конце и при входе все приводило к нарушению, как на том Бородинском сражении – все смешалось. Особенно, когда заканчивается, тут и журналистская братия, и блогеры – человек 30 окружают, но нам не нужны такие скопления», - сказал главный санврач города.