Смерть подозреваемого в отделе полиции в ВКО: задержаны трое экс-полицейских

После смерти мужчины в отделении полиции села Маканчи Восточно-Казахстанской области трое полицейских уволены из органов внутренних дел, они задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщает Sputnik Казахстан .

«Управлением собственной безопасности проведено внутреннее служебное расследование. Трое лиц, признанных подозреваемыми, решением дисциплинарной комиссии уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Урджарского района в рамках досудебного расследования по статье 146 Уголовного кодекса (пытки)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Следственно-оперативная группа, возглавляемая начальником департамента полиции Сагатом Мадиевым, находится в селе Маканчи. Его приказом за дискредитацию государственной службы, несоблюдение требований закона «О правоохранительной службе» и за ненадлежащий контроль за деятельностью и поведением подчиненных на службе из органов внутренних дел также уволены двое руководителей отдела полиции Урджарского района.

Подозреваемый в скотокрадстве 33-летний мужчина скончался в отделении полиции села Маканчи. По факту пыток начато расследование.