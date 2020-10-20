Они уволены из органов внутренних дел
  • 219
Смерть подозреваемого в отделе полиции в ВКО: задержаны трое экс-полицейских
фото Айсулу Тойшибековой

После смерти мужчины в отделении полиции села Маканчи Восточно-Казахстанской области трое полицейских уволены из органов внутренних дел, они задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщает Sputnik Казахстан.

«Управлением собственной безопасности проведено внутреннее служебное расследование. Трое лиц, признанных подозреваемыми, решением дисциплинарной комиссии уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Урджарского района в рамках досудебного расследования по статье 146 Уголовного кодекса (пытки)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Следственно-оперативная группа, возглавляемая начальником департамента полиции Сагатом Мадиевым, находится в селе Маканчи. Его приказом за дискредитацию государственной службы, несоблюдение требований закона «О правоохранительной службе» и за ненадлежащий контроль за деятельностью и поведением подчиненных на службе из органов внутренних дел также уволены двое руководителей отдела полиции Урджарского района.

Подозреваемый в скотокрадстве 33-летний мужчина скончался в отделении полиции села Маканчи. По факту пыток начато расследование.

Свежее из этой рубрики
Более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий изъято из нелегального оборота за время пандемии в Казахстане
Новости
В Кыргызстане задержали экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова
Новости
Правительство одобрило проект газификации алматинской ТЭЦ-2
Просматриваемые
Новости
В столице ужесточают карантин
Новости
Столица Казахстана перешла в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом
Новости
В Алматы открыли завод по сборке легковых автомобилей Hyundai
Новости
Жээнбеков передумал уходить в отставку
Новости
Казахстан запретил импорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи
Новости
Казахстан планирует сократить авиасообщение с несколькими странами