Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проекты законов «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы». По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, уже в будущем году правительство ожидает рост экономики до 2,8% и снижение инфляции до 4-6%.

«С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования использован базовый сценарий. Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4,0%. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году. В 2025 году он достигнет 4,6%. Номинальный ВВП составит 76,7 трлн тенге в 2021 году, а в 2025 году – 104,8 трлн тенге. Добыча нефти в 2021 году составит 86 млн тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн тонн. Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях», - озвучил Даленов прогноз социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.

В этой связи в проекте бюджета на 2021-2023 годы реальный рост ВВП заложен на уровне 2,8% в 2021 году, 3,7% – в 2022 году и 4,6% – в 2023 году. Инфляция 4-6% в 2021-2022 годах и 4-5% в 2023 году. Объем добычи нефти – на уровне 86 млн тонн в 2021 году, 89,6 млн тонн – в 2022 году и 100,8 млн тонн – в 2023 году. Цена на нефть заложена в $35 за баррель.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) составят в 2021 году 6 926 млрд тенге, в 2022 году – 8 566 млрд тенге, в 2023 году – 9 217 млрд тенге. Гарантированный трансферт предлагается определить в 2021 году в размере 2 700 млрд тенге, в 2022 году – 2 400 млрд тенге и в 2023 году – 2 200 млрд тенге.

«Для увеличения финансирования программ развития предлагается привлечение в 2021 году целевого трансферта из Нацфонда в размере 1 трлн тенге. Таким образом, поступления по прогнозам составят в 2021 году 11,4 трлн тенге, в 2022 году – 11,8 трлн тенге, в 2023 году – 12 трлн тенге», - уточнил Даленов.

Расходы республиканского бюджета, по его словам, прогнозируются в 2021 году в объеме 14 049 млрд тенге, в 2022 году – 13 873 млрд тенге, в 2023 году – 13 889 млрд тенге.

По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, расходы социального блока в трехлетнем периоде составят 23,4 трлн тенге, из них на 2021 год – 7,1 трлн тенге с увеличением на 394 млрд тенге к уровню текущего года. А их доля составит 50,4%. На поддержку и развитие реального сектора экономики направят 3,2 трлн тенге. В 2021 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено порядка 4 трлн тенге, что более 28% от общих расходов бюджета.