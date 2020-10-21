Выдвижение кандидатов в мажилис начнется 10 ноября – ЦИК

10 ноября начнется выдвижение кандидатов в депутаты мажилиса парламента, оно продлится до 30 ноября. Причем три партии не будут платить избирательный взнос, так как ранее преодолели 7%-порог, сообщил в среду в ходе заседания центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров.

«Согласно пункту 5 статьи 87 Конституционного закона «О выборах», этап выдвижения кандидатов начинается за два месяца и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за 40 дней до дня голосования. То есть с 10 ноября 2020 года до 18:00 30 ноября 2020 года», - сообщил Петров.

Право выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Республике Казахстан.

Регистрация партийных списков начнется 10 ноября и продлится до 18:00 часов 10 декабря.

«Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств политической партии на счет Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в 15-кратном размере, установленный законодательством РК, минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. Это 637 500 тенге за каждое лицо, включенное в партийный список. Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов мажилиса парламента 7 и более процентов голосов избирателей», - отметил Петров, напомнив, что это партии «Нур Отан», «Ак жол» и КНПК.

Этап предвыборной агитации в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конституционного закона «О выборах» начнется с 10 декабря после 18:00 часов и продлится до 00:00 часов 9 января. Голосование состоится 10 января 2021 года с 7:00 до 20:00 часов, затем, в течение 12 часов, проводится подсчет голосов.