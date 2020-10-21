Казахстанским медикам больше не будут выплачивать по 2 млн тенге за заражение COVID-19

Казахстанским медикам, заразившимся коронавирусом на работе, больше не будут выплачивать из бюджета компенсации в 2 млн тенге, заявил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на брифинге в службе центральных коммуникаций в среду.

«По поручению премьер-министра 20 октября состоялось очередное заседание МВК при правительстве, где было принято решение по завершению единовременных социальных выплат медработникам. Так, с 20 октября был отменен прием новых заявок на социальные выплаты медработникам. С учетом всех созданных условий, которые сейчас имеются. Единовременные выплаты оставшимся 5% или 421 медработнику сейчас находятся на стадии оформления на уровне региональных комиссий, и они вносятся в информационную систему. По ним выплаты будут произведены до конца недели, до 23 октября», - заявил Шоранов.

Он уточнил, что теперь, если медик заболел на работе, то меры поддержки будут оказываться за счет средств медорганизации или профсоюзных организаций, а также за счет средств местных исполнительных органов.

«Это станет дополнительной мотивацией для руководителей медорганизаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты, контролю за исполнением санэпидрежима», - считает он.

При этом выплата надбавок медаботникам, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы с КВИ, продолжается.

В целом, сообщил Шоранов, эпидситуация в стране стабилизирована.

«Во всех регионах работают мобильные группы, пациенты обеспечены лекарствами на дому, проводятся онлайн-консультации, что позволяет снизить нагрузку на стационары. В достаточном количестве обеспечены медработники средствами индивидуальной защиты, более трехмесячный запас сегодня во всех регионах имеется. Также обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в медицинских организациях, то есть это разделение зон на чистые и грязные, разделение потоков пациентов и прочее», - рассказал он.

Позже в ходе брифинга он уточнил, что компенсации также не будут выплачивать и на случай смерти медиков от КВИ.

«Главой государства было поручено обеспечить безукоснительную выплату по 182 случаям летальных исходов медработников, данную работу мы завершили. Что касается отмены приказа, он действует и на случай заражения медработников, и на летальный исход. Как мы говорили ранее, сейчас заражение медработников должно стать неприемлемым на рабочем месте. Конечно, это будет большой трагедией. Но в случае возникновения таких случаев впредь, данные вопросы будут рассматриваться за счет медорганизации на местном уровне. То есть нормы данного приказа будут утрачены как для заразившихся, так и для погибших медиков», - сказал Шоранов.