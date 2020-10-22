Защиту прав детей и социальные проблемы обсудят на заседании НСОД

Сегодня состоится очередное заседание Национального совета общественного доверия, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. На заседании обсудят в том числе защиту прав детей и социальные проблемы.

«Сегодня в 11:00 глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия. В ходе мероприятия будут рассматриваться вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей, поддержкой людей с особыми потребностями и др.», - написал Уали в Facebook.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире в Facebook на странице пресс-службы президента.