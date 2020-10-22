В Мангистауской области смягчают карантин

Продлена работа объектов общественного питания с 21:00 до 22:00. При этом заполняемость должна быть не более 30 посадочных мест. Также продлена работа отдельно расположенных супермаркетов и гипермаркетов – тоже до 22:00.

Также разрешена работа религиозных объектов, спортивных объектов, фитнес-центров, тренажерных залов при условии организации не менее 5 кв. м на 1 посетителя, не более 30% от общей вместимости. Разрешена работа дежурных групп в детских дошкольных организациях (не более 15 человек в группе), но запрещена деятельность кружков и дополнительных занятий.

С 24 октября разрешается работа ТРЦ, торговых домов и ТЦ площадью более 500 кв. м, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, до 22:00 часов в будни и до 17:00 по субботам, а в воскресенье они работать не будут.

С 26 октября разрешается работа кинотеатров при условии заполняемости не более 30%, с соблюдением дистанции и масочного режима. В будни они будут работать до 22:00 часов, по субботам – до 17:00, по воскресеньям работать не будут.

Общественный транспорт будет работать в выходные дни.