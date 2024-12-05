Парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, сообщает Русская служба ВВС . Это произошло впервые с 1962 года, когда вотум недоверия выразили правительству Жоржа Помпиду.

Этому предшествовало то, что Бранье, не добившись поддержки депутатов, решил для принятия законопроекта о бюджете социального страхования применить статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать закон в обход парламента, но только если правительство выдержит вотум недоверия.

Лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и крайне левая партия «Франция непокоренная» Жан-Люка Меланшона заявили, что поддержат вотум недоверия. По словам Ле Пен, Барнье «возглавляет правительство, не имеющее демократической легитимности».

«Бюджет, который вы предложили, является технократическим и не устраняет причин головокружительного роста проблем безопасности и преступности, с которыми сталкивается страна», - сказала она ему в ходе дебатов.

Мишель Барнье сказал, что его отставка не решит финансовых проблем страны.

Барнье и его кабинет министров останутся исполнять обязанности, пока президент Франции будет искать нового главу правительства. После выборов в июле на это потребовалось 50 дней, а новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих. Барнье проработал на своем посту всего 90 дней.