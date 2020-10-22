Выборы в мажилис состоятся в срок, вне зависимости от эпидситуации – ЦИК

Независимо от эпидемиологической ситуации, выборы в мажилис и маслихаты состоятся 10 января 2021 года и отменять или переносить их не будут, заявил в четверг в ходе пресс-конференции член центральной избирательной комиссии Серик Сыдыков.

«В нашей стране ни Конституцией, ни законами не предусмотрены отмена или перенос выборов в условиях введения карантина или других моментов. Может возникнуть вопрос с легитимностью (работы - V) государственных органов и должностных лиц, поскольку Конституция и законы также не предусматривают продление полномочий избираемых должностных лиц и государственных органов. Поэтому, выборы будут проходить в установленные сроки», - сказал Сыдыков.

Он отметил, что жизнь из-за коронавирусной инфекции не остановилась и привел пример пандемии «испанки» в 1918 году. Тогда выборы в Конгресс США состоялись, просто явка была на 10% ниже.

«Поэтому, правовые основания для того, чтобы отменить или перенести, продлить полномочия выборных должностных лиц, отсутствуют. Мы летом провели выборы депутатов сената. Там действительно было ограниченное количество выборщиков, тем не менее органами здравоохранения, территориальными комиссиями была проведена работа и приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции во время голосования», - заявил член Центризбиркома.