Иностранцев не будут пускать на борт самолета в Казахстан без ПЦР-теста на COVID-19

Согласно документу, иностранцы не будут допускаться на борт воздушного судна при отсутствии справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Что касается казахстанцев без аналогичной справки, то их будут пускать на борт самолета, но по прибытию в Казахстан они будут помещены в карантинные стационары на двое суток для сдачи теста. Напомним, накануне главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщал, что с 26 октября Казахстан меняет правила возвращения своих граждан из иностранных государств, и жители нашей страны обязаны иметь справку о прохождении ПЦР-тестирования, в противном случае их не пустят на борт самолета.

«Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в приложении к новому постановлению главного санврача.

В этой связи акимам и руководителям управлений здравоохранения поручено обеспечить транспортировку до карантинного стационара граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа без справки, а Национальному центру экспертизы – проводить лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР таких граждан.

В целом же все прибывающие воздушным путем лица при пересечении границы Республики Казахстан обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения границы. Исключение сделано только для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний.

Лица, прибывшие в Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИД; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей; водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки) проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы. На детей в возрасте до 5 лет это требование не распространяется при наличии справки у сопровождающих их лиц.