Казахстанцы не смогут вернуться в страну без справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус

С 26 октября Казахстан меняет правила возвращения своих граждан из иностранных государств. Теперь не только иностранцы, но и жители нашей страны обязаны иметь справку о прохождении ПЦР-тестирования, в противном случае их не пустят на борт самолета.

«С 26 октября текущего года все пассажиры, в том числе граждане Казахстана, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы. Дети до 5 лет освобождаются от справок ПЦР-анализа», - сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

В комментарии Vласти он пояснил, что если с 6 октября только иностранным гражданам была запрещена посадка на борт самолета, то с 26 октября аналогичные требования будут распространяться и на граждан Республики Казахстан.

«Мы же ожидали, когда с 6 октября ввели требования, что у нас порядка 80-90% будут прилетать без справок. Но получили обратную картину: 80%, а за вчерашние сутки 88% казахстанцев прилетают со справками. В Актау и Шымкент вчера-позавчера 100% пассажиров прилетели со справками. Соответственно, пассажиры, которые летят со справками, беспокоятся о своем здоровье, так как рядом пассажир летит без справки. Поэтому было принято решение, что так как в настоящее время пройти ПЦР-исследование за границей, в ближнем и дальнем зарубежье не составляет труда, с 26 октября все прилетающие казахстанцы должны иметь справку ПЦР-исследования. Если справки не будет, их на борт воздушного судна в аэропорту вылета не примут, не допустят на борт», - подчеркнул Байгабулов.

Таким образом, с 26 октября карантинных стационаров для приезжающих казахстанцев больше не будет.