В Алматы активисты подали в генконсульство США петицию против показа фильма «Борат-2»

Пятеро активистов пришли в пятницу к зданию Генконсульства США, чтобы передать консулу петицию против демонстрации фильма «Борат-2» в Казахстане. Они заявили, что Саша Барон Коэн, автор фильма, отрабатывает государственный заказ Америки. Петицию подписали 50 человек.

«Уважаемый консул, мы хотим сообщить, что фильм Саши Барона Коэна «Борат-2» оскорбляет казахский народ и унижает честь страны, при этом нанося ущерб нашей культуре. Мы, патриоты страны, категорически против показа этого фильма. Фильм демонстрируется публике на американской платформе Amazon. Поэтому мы, молодые патриоты страны, хотим, чтобы со стороны посольства США были приняты жесткие меры и требуем, чтобы актер и все организаторы принесли извинения нашему народу. Мы также требуем, чтобы были приняты меры на законодательном уровне, потому что оскорбили голубой флаг независимого Казахстана и поставили под угрозу национальную безопасность. Мы, казахстанская молодежь, не допустим того, чтобы оскорбляли наш народ»,- сказано в петиции.

К собравшимся вышел сотрудник консульства, который пригласил их передать петицию дипломату, имени которого он не назвал. Активисты согласились на встречу и передали петицию.