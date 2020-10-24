В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы
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15 поездов задержаны из-за схода вагонов на железнодорожной станции в Шымкенте
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Минувшей ночью на железнодорожной станции в Шымкенте произошел сход с рельсов 13 вагонов, из-за чего задерживаются 15 поездов, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

«24 октября в 02:31 часов в городе Шымкент на железнодорожной станции произошел сход 13 вагонов с опрокидыванием. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», - сообщил Уали, отметив, что вагоны были пустые.

Из-за схода вагонов, по предварительны данным, стоят 5 пассажирских и 10 грузовых поездов. В МЧС сообщили, что в данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействованы 200 работников АО «КТЖ», 3 единиц восстановительных поездов со станции Шымкент, Арысь и Тараза. Также на месте происшествия работают 6 сотрудников и 3 единиц техники ДЧС Шымкента, 10 сотрудников и 1 единица техники ЛОВД станции Шымкент.

«К 13:00 планируется освободить один путь для движения поездов», - уточнил Уали.

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