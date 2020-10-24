В Алматы и столице к концу 2023 года построят научно-исследовательские центры инфекционных заболеваний

В Алматы и в столице к концу 2023 года построят многопрофильные научно-исследовательские центры инфекционных заболеваний. Об этом стало известно в ходе коллегии Минздрава в субботу.

На коллегии обсуждались основные положения послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября, в том числе, готовность к угрозе повторного распространения коронавирусной инфекции, поставки лекарственных средств и медицинских изделий в медицинские организации, реализацию обязательного социального медицинского страхования и ситуацию по материнской смертности в Республике Казахстан.

«С целью консолидации научно-медицинского потенциала страны по реагированию на текущие и вероятные эпидемиологические угрозы до конца 2023 года, в городах Нур-Султан и Алматы будут возведены два многопрофильных научно-исследовательских центра инфекционных заболеваний по 500 койко-мест», - говорится в сообщении межведомственной комиссии в Telegram.

Кроме этого, для обеспечения 50% обновления коечного фонда к 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет средств государственно-частного партнерства. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества.

Что касается поручения пересмотреть подходы к организации первичной медико-санитарной помощи, то сообщается, что в настоящее время Минздравом разрабатывается соответствующий план на 2021-2023 годы, включающий мероприятия по улучшению доступности первичной медико-санитарной помощи прежде всего сельским жителям.

«Для улучшения доступности медицинской помощи закупаются 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса для сельских населенных пунктов, из которых 25 единиц уже поставлены в регионы. Кроме того, ближайшие три года планируется обеспечить сельские населенные пункты врачебными амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами», - указывается в сообщении.

