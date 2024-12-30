Новые теплые остановки появятся во всей районах Астаны в 2025 году

По информации акимата, в районе Байконур планируется установить 20 новых остановок. Из них 10 будут закрытого типа, они появятся на ул. Жубанова, у библиотеки Отырар, на ул. А.Сембинова, ул. Иманбаева, у Торгово-экономического колледжа, ТЦ «Жаннур», по ул. Бараева, у Республиканской медицинской академии, Центрального рынка и гипермаркета «Магнум». Остальные 10 остановок будут открытого типа, их планируется разместить на улицах Өзен, Саржайлау, Сырдария, Сембинова, № 34, Аксу-Жабагылы, Шынгырлау, Асан қайғы, а также рядом с ТЭЦ-2. Дизайн павильонов останется прежним.

В районе Сарыарка в следующем году появятся 10 теплых остановок с учетом расположения социальных объектов, жилых комплексов и «мнений граждан района». Точные локации в акимате не назвали.

В районе Нұра ежегодно устанавливается 10 павильонов закрытого типа. Точные локации в акимате также не назвали, отметив только, что они будут вблизи школ, поликлиник и детских садов, а также в местах «с высоким пассажиропотоком».

Также, по информации акимата города, в районе Алматы планируется установить 10 теплых остановок: на пр. Ш. Кудайбердыулы, у Детской городской больницы № 2, рядом с ЖК «Достык-2», ЖК «Денсаулык Бакыт», на ул. Кажымукана и Орхон, у Городской больницы № 1, у магазина «Дастан», на ул. Кордай и рядом с войсковой частью.

В районе Есиль установят пять новых теплых остановок. Их локации также пока не сообщаются.