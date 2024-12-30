В Грузии прошли новые протесты после инаугурации президента

В воскресенье, 29 декабря, в Тбилиси прошла инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. После чего в столице начались новые акции протеста, сообщает DW .

Теперь уже экс-президент Саломе Зурабишвили не присоединилась к протестующим. Она покинула президентский дворец Орбелиани и отправилась в кафедральный собор Грузинской православной церкви Светицховели в городе Мцхета близ Тбилиси.

«Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии», - заявила она, обращаясь к своим сторонникам, которые собрались у президентского дворца.

Здание парламента, куда двинулась часть протестующих после этого, усиленно охранялось силовиками. Начались задержания. Некоторым из протестующих потребовалась медицинская помощь.

Акции протеста прошли также в Батуми.

Днем ранее, 28 декабря, по всей Грузии прошла очередная многотысячная акция протеста против пророссийской политики партии «Грузинская мечта». Протестующие в разных городах выстроились в «Цепь единства за Грузию» - колонны держащихся за руки людей, которые растянулись на несколько километров.

Выборы президента в Грузии прошли 14 декабря. При этом сами граждане в них не принимали участие: впервые президента выбирала избирательная коллегия. Оппозиция бойкотировала выборы президента. В ЦИК заявили, что, по итогам подсчета голосов, шестым президентом страны избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили. Саломе Зурабишвили тогда заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Ранее она также отказалась передавать пост своему преемнику после окончания полномочий. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря, иначе против нее будет возбуждено уголовное дело.

53-летний Михаил Кавелашвили также бывший футболист.