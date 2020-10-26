От нее и коронавируса умерли 6 человек
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26 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, выздоровел 71 человек, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 36 921 случай коронавирусной пневмонии, скончались от нее 394 человека, выздоровели – 28 531.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 5 человек, а всего с начала пандемии – 1 825. На данный момент лечение продолжают получать 3 042 человека, среди них 246 детей. В стационарах находятся 2 283 пациента, на амбулаторном уровне – 759. 119 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – в крайне тяжелом, 18 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 147 463.

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