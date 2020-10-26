26 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 26 случаев
заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход,
выздоровел 71 человек, сообщает
Минздрав.
Всего с 1 августа зарегистрировано 36 921 случай коронавирусной пневмонии, скончались от нее 394 человека, выздоровели – 28 531.
От коронавирусной инфекции за сутки умерли 5 человек, а всего с начала пандемии – 1 825. На данный момент лечение продолжают получать 3 042 человека, среди них 246 детей. В стационарах находятся 2 283 пациента, на амбулаторном уровне – 759. 119 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – в крайне тяжелом, 18 – на аппаратах ИВЛ.
Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 147 463.