Зарегистрировано 10 случаев коронавирусной пневмонии
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6 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 случаев коронавирусной пневмонии, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 17 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано 36 931 случай коронавирусной пневмонии, скончались от нее 395 человек, выздоровели – 28 548.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 5 человек, а всего с начала пандемии – 1 830. Продолжают получать лечение 3 088 человек, в том числе 248 детей. В стационарах находятся 2 333 пациента, из них 115 человек в тяжелом состоянии, 10 – в крайне тяжелом, 16 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 147 615.

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