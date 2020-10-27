В Алматы во время пожара на СТО произошел взрыв

В Алматы произошел пожар и взрыв на СТО, передает «Казинформ» . По предварительным данным, пострадал один человек.

По данным ДЧС города, сегодня в 12:56 силы и средства департамента выехали по повышенному рангу вызова в микрорайон «Аксай-1А».

«По прибытию открытым пламенем горело отдельно стоящее СТО ангарного типа, поданы пожарные стволы. Тушение пожара осложнялось высоким тепловым излучением из горящего металлического ангара, с места происшествия эвакуировано 2 газовых баллона объемом 25 литров каждый. Передана информация, что внутри ангара есть емкость с горючей жидкостью, в 13-21 произошел взрыв, пострадавших среди пожарных нет», - сообщили в ДЧС.

На месте работают 60 человек личного состава, включая руководство ДЧС, службы взаимодействия, 13 единиц техники.

Агентство Sputnik Казахстан сообщает, что, по предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. По словам очевидцев, огонь распространялся довольно быстро и вскоре перекинулся на автомашины, припаркованные рядом. Часть из них удалось отогнать на безопасное расстояние, один автомобиль поврежден огнем, второй выгорел почти полностью.

На данный момент известно об одном пострадавшем: мужчина получил незначительные ожоги, когда своими силами пытался справиться с огнем.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м.

Позже в ДЧС города уточнили, что сгорели 9 машин, еще 3 поверждены.