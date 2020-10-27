Группу казахстанских экспертов в области медицины и здравоохранения обучат навыкам коммуникаций

До 29 октября принимаются заявки от экспертов в области медицины и здравоохранения для участия в проекте Experts Hub Kazakhstan . Программа, инициированная коммуникационным агентством Red Point Kazakhstan при поддержке посольства США в Казахстане, направлена на развитие коммуникационных навыков отечественных экспертов, а также на повышение доступа казахстанцев к качественной, объективной и своевременной информации по вопросам здоровья.

Планируется, что в программу будет отобрано до 50 экспертов, их обучение будет бесплатным.

«В период пандемии COVID-19 увеличилось количество фейковой информации, которая, к сожалению, негативно отразилась на здоровье наших сограждан. Благодаря инициативной группе профессионалов в сфере медицины, здравоохранения и связей с общественностью, часть этой дезинформации была предотвращена. Наш проект направлен на объединение усилий профессионалов и общества и укреплении гражданского общества и здоровья наших граждан», - говорится в сообщении организаторов.

«Казахстанцам нужны свои голоса и эксперты для повышения доступа к качественной, объективной и своевременной информации по вопросам здоровья», - уверены они.

Отобранные для участия в программе эксперты пройдут серию тренингов по эффективному взаимодействию со средствами массовой информации, основам PR и работы в социальных сетях, а также научатся говорить доступно и ясно о своих исследованиях и объяснять тонкие нюансы научных открытий широкой общественности. Лучшие выпускники программы смогут реализовать индивидуальные медийные проекты по противодействию дезинформации и получат поддержку коммуникационного агентства. Координатором по науке выступила Дамель Мектепбаева, специалист в сфере биотехнологий и инновационного менеджмента.

Созданная в рамках проекта онлайн-платформа, объединяющая экспертов в сфере здравоохранения, поможет журналистам получать экспертные комментарии по теме COVID-19, а в будущем и по другим вопросам здравоохранения.