За сутки подтверждено 268 случаев
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Резкий рост новых случаев COVID-19 зарегистрирован в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 268 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

Резкий рост отмечается в Восточно-Казахстанской области – за сутки здесь зарегистрировано 139 новых случаев. Министерство здравоохранения пока никак не объяснило такой прирост. В столице зарегистрировано 33 случая, в Северо-Казахстанской области – 13, в Алматы – 12, в Павлодарской области – 12, в Карагандинской и Акмолинской областях – по 10 новых случаев, в Западно-Казахстанской области – 9, в Костанайской области – 7, в Кызылординской области – 6, в Алматинской области – 5, в Атырауской области – 4, в Жамбылской области – 3, в Шымкенте и в Актюбинской области – по 2 новых случая, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев заражения в Мангистауской области.

Всего в стране подтверждено 111 100 случаев COVID-19. Выздоровели 106 059 человек, в том числе за последние сутки 176 человек.

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