В Казахстане к 30-летию независимости проведут амнистию осужденных

В 2021 году Казахстан проведет амнистию осужденных, которую приурочат к 30-летию независимости республики. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе коллегии министерства внутренних дел, сообщает сайт Акорды.

«В следующем году по случаю 30-летия независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом», - говорится в сообщении.

Вместе с тем глава государства заявил, что в стране продолжится реформа министерства внутренних дел, поэтому полиция должна расстаться с непрофильными функциями. Первый шаг, по его словам, уже сделан: из состава выделено министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Дальнейшая оптимизация структуры органов внутренних дел будет осуществляться в рамках комиссии по реформированию правоохранительной и судебной систем. Но это ни в коем случае не значит ослабление функционала полиции. МВД и его подразделения были и остаются главной опорной силой государства в обеспечении правопорядка», - подчеркнул Токаев.

В рамках дорожной карты по модернизации полицейской службы, отметил президент, вновь организованы ведомственные учебные заведения, усовершенствована работа по отбору сотрудников.

«В полиции не должно быть места грубости и непрофессионализму. Здесь должны служить преданные своему делу люди с высоким уровнем подготовки. Государство и общество ожидают позитивных изменений. Стражи правопорядка должны быть примером для граждан», - убежден Токаев.

Он также заявил о важности внедрения сервисной модели взаимоотношений органов внутренних дел с гражданами, в которой ключевым элементом должна стать «полиция шаговой доступности». И ключевой фигурой в профилактике преступности должен стать участковый инспектор.

Президент сказал и о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

«На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы», - заявил он.

При этом глава государства указал на низкий уровень заработных плат в системе МВД. Она в течение трех лет повысится на 30%.