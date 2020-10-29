Казахстанцев, вернувшихся из-за рубежа без ПЦР-теста, будут изолировать на неделю

Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление, согласно которому теперь казахстанцев, вернувшихся из-за рубежа без справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, будут помещать в карантинный стационар на 7 дней.

«Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар», - говорится в документе.

Напомним, что ранее срок изоляции в карантинный стационар был двое суток.

Иностранцы и граждане, не имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии справки не будут допускаться к посадке на борт воздушного судна.