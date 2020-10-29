Токаев будет лично контролировать ход разработки программного документа по АПК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на VII съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» заявил, что сейчас есть «реальный шанс правильно оценить свой потенциал, учесть уроки прошлого, текущую ситуацию и адекватно определить будущее сельского хозяйства». Он обещает, что лично будет контролировать ход разработки программного документа по АПК, сообщает Акорда.

«Требуется создать правильную регуляторную среду, определить действенные меры и институты поддержки, а затем смело двинуться вперед – без шараханий и ежегодной смены приоритетов. Я буду лично контролировать ход разработки программного документа по АПК. Причем буду заслушивать и чиновников, и предпринимателей, и экспертов. Наступил реальный момент усиления потенциала сельского хозяйства. В противном случае могут наступить необратимые негативные последствия для нашей экономики», - сказал Токаев.

Он также призвал отечественные компании активно осваивать внешние рынки, а правительству совместно с НПП поручил определить отрасли и предприятия, имеющие экспортный потенциал. Он напомнил, что такие проекты получат комплекс мер поддержки по пакетному принципу: льготное финансирование, механизмы экспортной поддержки, натурные гранты. В целом Казахстан намерен увеличить объем несырьевого экспорта до $29 млрд уже в следующем году.

В зоне особого внимания остается вопрос увеличения казахстанского содержания и поддержки перерабатывающей промышленности. Правительством начата актуализация нормативно-правовой базы регулируемых закупок, идет работа по проекту закона о закупках квазигоссектора, разрабатываются механизмы по обеспечению сырьем обрабатывающих производств, а также готовится новая законодательная база для промышленного сектора и начата разработка национального проекта развития агропромышленного комплекса.