Кыргызстан попросил у Казахстана финансовую помощь и медикаменты

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев в четверг встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщает Kloop.kg со ссылкой на МИД Кыргызстана, Казакбаев попросил казахстанских партнеров оказать соседней стране финансовую помощь. Она необходима для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности.

Кроме того, глава МИД Кыргызстана попросил помочь его стране медикаментами.

МИД Казахстана в своем сообщении о просьбах Казакбаева не сообщает, ограничиваясь традиционными дипломатическими формулировками о подтверждении партнерства между странами.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в ходе встречи "выразил серьезную озабоченность фактами нападений на казахстанские предприятия в Кыргызстане и призвал кыргызскую сторону предпринять меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан и компаний Казахстана", - говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.

Казахстана - вторая страна, которую посещает Казакбаев после смены власти в Кыргызстане. На прошлой неделе он побывал в России, у которой также просил о финансовой помощи.

После парламентских выборов 4 октября Кыргызстан охватили акции протеста, закончившиеся захватом Белого дома и административных зданий в Бишкеке. 15 октября о своей отставке объявил президент страны Сооронбай Жээнбеков. Сейчас обязанности президента исполняет Садыр Жапаров - политик, который был освобожден протестующими из тюрьмы в ночь на 6 октября. Он провел в заключении 3,5 года из 10 лет, которые были ему назначены за захват заложника.

Казахстан в самый острый период кризиса в Кыргызстане выражал поддержку президенту Жээнбекову.