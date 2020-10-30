Обследование всех домов в микрорайоне «Зердели» акимат Алматы обещает завершить до конца года

Обследование оставшихся 17 домов в микрорайоне «Зердели» будет завершено до конца года и при необходимости проведены работы по их укреплению, сообщает пресс-служба акимата Алматы. Уже укреплены 4 дома, ведутся работы еще по трем.

Во время рабочего объезда Алатауского района аким города Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями этого микрорайона и рассказал о проводимой работе по обследованию и укреплению домов. Как сообщил пресс-секретарь акима Асет Мукажанов, Сагинтаев заверил жителей, что все дома будут обследованы и при необходимости усилены. Он держит этот вопрос на контроле.

«Средства выделены, работа ведется», - сказал глава города.

По данным акимата, в 2016 году были усилены основания 6 домов. В текущем году по заказу акимата специалисты АО «КазНИИСА» проводят обследование оснований и несущих конструкций оставшихся 24 жилых домов.

«На сегодняшний день получены заключения по усилению 7 домов, из которых работа по укреплению оснований завершена по 4 домам. На данный момент ведется усиление 3 домов. По оставшимся 17 домам ведется обследование, срок завершения — декабрь 2020 года. После получения заключения в случае необходимости будет проведено усиление», - сообщили в акимате.

30 многоквартирных 9-этажных жилых домов были построены в микрорайоне «Зердели» в 2012-2016 годах.

В прошлом году в декабре один из домов, который был сдан в эксплуатацию в 2013 году, накренился. Акимат тогда заявлял, что специалисты не выявили критических отклонений при обследовании дома – отклонение составляло около 1 см, а это «в пределах допустимого». Позже в акимате сообщили, что «регулярные исследования грунта, основания и несущих конструкций дома, начавшиеся в последние месяцы 2019 года, ежедневные замеры крена здания и отслеживание его возможной динамики позволили специалистам лаборатории КазНИИСА дать предварительное заключение, касающиеся безопасности проживания в данном доме».

«По данным специалистов, после завершения восстановительных работ дом будет пригоден к дальнейшей эксплуатации», - отмечали в акимате.

Также сообщалось, что по всем домам микрорайона будут проводиться исследования с последующим вынесением рекомендаций КазНИИСА.