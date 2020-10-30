Задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на отделение Kaspi.kz в Алматы

Полиция Алматы сообщила о задержании подозреваемых в разбойном нападении на отделение Kaspi.kz, произошедшем 15 октября.

По данным управления криминальной полиции ДП города, по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин 1985,1986 и 1992 года рождения.

«Подозреваемые - гр.С. и гр.У. были задержаны в Алматы оперативниками криминальной полиции города. Третий фигурант задержан в городе Уральск сотрудниками ДП Западно-Казахстанской области. Вещественные доказательства – похищенные денежные средства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого управление полиции Алмалинского района по ст.192 ч.3 УК РК», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции города.

Установлено, что охотничье ружье, использованное нападавшими при нападении, принадлежит одному из подозреваемых. Задержанные взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что 15 октября двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz. По данным пресс-службы банка, в конце рабочего дня, когда клиентов в отделении не было, «неизвестные, угрожая оружием, по предварительным данным, забрали около 2 млн тенге». Никто из сотрудников банка не пострадал.

В департаменте полиции Алматы сообщали, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.192 ч.3 УК РК, создана специальная следственно-оперативная группа, подозреваемые разыскиваются.