Зарегистрировано 9 случаев коронавирусной пневмонии
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6 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 17 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 38 012 коронавирусной пневмонии, летальных случаев – 404, выздоровевших – 28 836.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 4 человека, а всего 1 861. Лечение продолжают получать 4 732 человека, из них в стационарах находятся 2 482 пациента. 161 человек находится в тяжелом состоянии, 19 – в крайне тяжелом, 21 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 151 321.

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