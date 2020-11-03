Финрегулятор поддержал покупку Jysan Bank 99,76% акций АТФБанка

В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка поддержали предварительное соглашение о покупке Jysan Bank 99,76% акций АТФБанка, сообщает «Казинформ» .

«Агентство поддерживает достигнутое соглашение между банками и считает, что объединение бизнес-моделей банков будет способствовать стабильности банковского сектора и улучшению качества предоставляемых услуг населению за счет использования финансовых и технологических преимуществ двух банков. Текущая деятельность Jýsan Bank и АТФБанка, а также доступность услуг для клиентов банков будут осуществляться своевременно и в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы финрегулятора.

Отмечается, что для реализации соглашения банки должны получить согласие агентства на смену крупных акционеров с учетом соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов и иных клиентов банков.

Также сообщается, что решение двух банков об объединении является следствием проводимой агентством работы по результатам AQR и будет способствовать повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора.

«По результатам достигнутого соглашения в соответствии с требованиями и общепринятой практикой слияний и поглощений инвестором будет проведена комплексная проверка (due diligence) для определения конечных параметров объединения. Условия предварительного соглашения соответствуют классической модели слияния и поглощения (M&A), при которой риски будут покрываться за счет текущего собственного капитала АТФБанка», - добавили в ведомстве.

В целом данная модель объединения банков предусматривает урегулирование текущих обязательств АТФБанка по созданию необходимых дополнительных провизий, последующее его приобретение Jýsan Банком и формирование достаточного уровня капитала для покрытия рисков в соответствии с требованиями регулятора.

Накануне стало известно, что Jysan Bank намерен приобрести 99,76% акций АТФБанка у предпринимателя Галимжана Есенова. Стороны достигли об этом предварительной договоренности. В рамках подписанного соглашения в ноябре стороны намерены заключить договор купли-продажи акций АТФБанка. Банки, согласно информации, будут объединены.

Jysan Bank по состоянию на 1 октября занимает седьмое место по размеру активов среди коммерческих банков Казахстана (1 517 млрд тенге), АТФБанк – восьмое (1 372 млрд тенге). Jysan Bank – бывший Цеснабанк, он сменил название после того, как был выкуплен новым акционером – First Heartland Securities – инвестиционным подразделением финансовой холдинговой компании, принадлежащей группе автономных организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев Фонд».