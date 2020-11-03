В Алматы у грузовика отказали тормоза: повреждены 3 машины, пострадали 3 человека

В Алматы по улице Дулати, близ поворота на микрорайон Галамат, грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в автомобиль, снес трансформаторную будку, сбил женщину и влетел на частную территорию рядом с жилыми коттеджами, сообщает Sputnik Казахстан .

По словам очевидцев, грузовик Shacman следовал по Дулати в северном направлении. По предварительным данным, у него отказали тормоза и на ближайшем перекрестке на полном ходу он врезался в автомобиль Nissan Maxima, который отбросило через встречную полосу, и он столкнулся с припаркованной Audi. Водитель грузовика на ходу выпрыгнул из кабины, а Shacman, зацепив стоявшую на обочине дороги женщину, снес столб уличного освещения, железный забор, несколько деревьев и трансформаторную будку. В итоге грузовик влетел на частную территорию и рухнул на навес, под которым был припаркован автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Shacman превратился в груду металла и восстановлению не подлежит.

В результате ДТП пострадали водитель грузовика, женщина-пешеход и водитель автомашины Nissan Maxima. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

В полиции Алматы начали расследование по данному факту, виновник ДТП и его причины будут установлены в процессе следствия.