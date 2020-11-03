Токаев выразил соболезнования президенту Австрии в связи с терактом в Вене

Токаев осудил «этот чудовищный акт насилия, который противоречит всем религиям, человеческим убеждениям и здравому смыслу», подчеркнув, что «терроризм во всех его формах и проявлениях является недопустимым и не может быть оправдан».

«Надеюсь, что все виновные в этом жестоком злодеянии будут привлечены к ответственности. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом и Федеральным Правительством Австрии», - говорится в телеграмме.

В понедельник вечером в центре Вены произошла серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. СМИ сообщают о гибели четырех человек, ранения получили 14. Один из подозреваемых был ликвидирован полицией, сегодня появилась информация о задержании еще одного в городе Линц.