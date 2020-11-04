Полномочия общественных советов расширяют в Казахстане

Общественным советам Казахстана расширят полномочия, а также изменят порядок организации и проведения общественных слушаний. Соответствующий законопроект в среду в первом чтении в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Законопроектом решается вопрос финансирования деятельности общественных советов путем закрепления соответствующих функций за акиматами областей, городов и районов. Этот вопрос часто подымался общественными советами. Теперь затраты на канцелярские товары, оплату услуг экспертов и делопроизводство будут финансировать за счет средств местных бюджетов. Рабочей группой поддержаны данные дополнения, однако в целях укрепления независимости данную компетенцию предложено закрепить за маслихатами», - рассказал депутат мажилиса Арман Кожахметов.

Кроме того, законопроектом определяется уполномоченный орган по вопросам деятельности общественных советов. В его компетенцию предложено включить вопросы координации и взаимодействия с общественными советами, реализацию государственной политики в данной сфере. Корректируются и дополняются полномочия общественных советов. В частности, общественным советам предоставят право самостоятельно определять, какие проекты нормативно-правовых актов и обращения граждан они будут рассматривать, а критериями отбора станут приоритетность и общественная значимость.

Вместе с тем уточняются положения о порядке формирования общественных советов – кем формируется состав, сроки начала формирования нового состава, количественный состав, объявление о конкурсе, ограничения по избранию, утверждение избранного состава, общий срок полномочий. Регламентированы вопросы формирования резервного списка кандидатов в общественный совет и их избрание в состав. Детализируются основания и досрочного прекращения полномочий члена общественного совета.

«Вносятся изменения в порядок организации и проведения общественных слушаний. Теперь такой порядок будет устанавливаться в законе и уполномоченным органом по вопросам деятельности общественных советов», - проинформировал депутат.