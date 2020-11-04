Житикаринскую районную больницу закрыли на карантин из-за заражения медиков коронавирусом

15 медицинских работников и персонала Житикаринской районной больницы в Костанайской области заразились коронавирусом. Из-за вспышки медучреждение закрыто, проводится эпидрасследование, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«В Житикаринской районной больнице зарегистрирована заболеваемость не только среди медработников, но и обслуживающего персонала. Первые случаи зарегистрированы 3 октября и постепенно до сегодняшнего дня (происходит заражение – V). Зарегистрировано 15 случаев среди сотрудников больницы и 3 случая среди пациентов», - сообщила Есмагамбетова.

Учитывая постепенную регистрацию заболеваемости на протяжении длительного времени, подчеркнула она, принято решение приостановить деятельность данной больницы на один инкубационный период. Вынесено соответствующее постановление главного государственного санитарного врача. Кроме того, сегодня соответствующие департаменты комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг начали проводить эпидемиологическое расследование по данным фактам.