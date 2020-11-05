Число заболевших растет в Алматы и регионах
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Почти 500 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 494 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

На Восточно-Казахстанскую область приходится 222 случая, в Павлодарской области зарегистрировано 50 случаев, в столице – 35, в Северо-Казахстанской области – 32, в Западно-Казахстанской области – 29, в Акмолинской области – 29, в Алматы – 25, в Карагандинской области – 20, в Костанайской области – 18, в Атырауской области и в Шымкенте – по 8 новых случаев, в Алматинской области – 7, в Актюбинской области – 6, в Жамбылской области – 4, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев за сутки в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено 114 235 случаев COVID-19. Выздоровели 107 139 человек, в том числе за последние сутки 246.

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