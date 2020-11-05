Парламент оптимизировал модель управления Погранслужбы

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», который направлен на совершенствование законодательства в области национальной безопасности, защиты и охраны государственной границы.

«Основной задачей законопроекта является снижение возможных рисков нарушений законодательства Республики Казахстан о государственной границе, путем уточнения норм, касающихся порядка пересечения государственной границы и пребывания в пунктах пропуска», - объяснил депутат сената Нуржан Нурсипатов.

Он напомнил, что 13 марта 2020 года издан указ президента, которым пограничная служба была реорганизована. В этой связи поправками предусматривается включение Академии комитета национальной безопасности и Авиационной службы в состав других войск и воинских формирований; возможность перехода сотрудников органов национальной безопасности в категорию военнослужащих в случаях и порядке, определяемом председателем комитета. Сам председатель комитета наделяется в пределах своих полномочий правом относить подразделения органа национальной безопасности к другим войскам и воинским формированиям. В свою очередь государственные учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов наделяются правом передавать и перераспределять любое имущество в пределах госоргана, а органы военной полиции получают полномочия по координации деятельности органов национальной безопасности в сфере производства по делам об административных правонарушениях.

«Законопроектом исключаются компетенции комитета по утверждению правил ведения разведывательной деятельности разведывательными подразделениями пограничной службы. Пограничная служба наделяется правом осуществлять деятельность по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции вооружения и военной техники. А комитет наделяется компетенцией по утверждению правил применения беспилотных летательных аппаратов, используемых пограничной службой», - отметил Нурсипатов.