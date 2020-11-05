При этом в классе должно быть не более 15 человек
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Вторая четверть в школах Жамбылской области начнется в традиционном формате
фото Данияра Мусирова

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области разрешила обучение в школах региона во второй четверти в традиционном формате.

В постановлении говорится, что разрешено такое обучение в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. Обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Также постановлением разрешается деятельности театров (заполняемость до 50%, но не более 100 человек в зале, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, соблюдением масочного режима, социальной дистанции) и деятельность религиозных объектов. При этом разрешается проведение коллективного богослужения, за исключением жұма намаза в мечетях. Заполняемость должна быть до 30%, но не более 100 человек в зале.

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