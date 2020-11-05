В Костанае на две недели вводят карантин и устанавливают блокпосты

В Костанае вводится карантин с установкой блокпостов по периметру города, а также в районе автопереходов через государственную границу РК. В населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости составит более 10 случаев, установят санитарные блокпосты, въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР будет запрещен.

Пассажирам авиасообщений обязательно иметь при себе ПЦР-справки с отрицательным результатом на коронавирус, с момента которых прошло не более 3 суток. Допуск в аэропорты и железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц запретят, а объем и периодичность железнодорожных перевозок будет сокращена.

Передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области запрещено с 21:00 до 06:00, общественный транспорт будет работать с 06:00 до 20:00, по выходным его работа приостанавливается, в том числе междугороднего.

В выходные дни также запрещена работа религиозных объектов, объектов культуры, библиотек, музеев.

Объекты общественного питания в помещениях будут работать в будние дни с 08:00 до 21:00, в воскресные, праздничные дни и после 21:00 – на вынос и доставку. Ограничивается режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов, для продовольственных магазинов - с 08:00 до 21:00. Работа салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги разрешена по предварительной записи с 08:00 до 19:00, в воскресенье они работать не будут. На аналогичных условиях разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, кроме выходных и праздничных дней.

Запрещен выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК, а также совещания в очном режиме. 80% сотрудников госорганов и квазигосударственного сектора переводятся на удаленный режим работы.

При проведении похоронных мероприятий не допускается скопление более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), должна сохраняться дистанция не менее 2 метров;

Приостанавливается деятельности театров, кинотеатров, запрещается работа термопарка.