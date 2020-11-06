Действующее законодательство не решает вопросов
В Казахстане намерены разработать в 2021 году Водный кодекс
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Тамара Вааль, Vласть

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует разработать в 2021 году проект нового Водного кодекса, сообщил в пятницу в ходе правительственного часа в сенате глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

«С учетом этого на 2021 год запланирована разработка концепций нового Водного кодекса и закона «О безопасности гидротехнических сооружений», - сообщил Мирзагалиев.

Он объяснил, что за 17 лет применения существующего кодекса, изменения и дополнения вносились в него 62 раза.

«В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства», - пояснил министр.

В тоже время кодекс не регламентирует технические вопросы проектирования, строительства и эксплуатации водохозяйственных сооружений. Эти вопросы регулируются различными строительными нормами и правилами, приказами министерств и ведомств, тогда как вопросы безопасности гидротехнических сооружений, должны регламентироваться специальным законом.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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